Mağusa'da 7 sivil toplum örgütü, KTEZO'nın kapıların açılması eylemine destek açıkladı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren 7 sivil toplum örgütü, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTEZO) geçiş kapılarının açılması talebiyle yaptığı eylemlere destek belirtti.

Konuyla ilgili Mağusa Suriçi Derneği, Hayata Dokun Hareketi, Mağusa Kültür Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Polifonik Korolar Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği ve Kıbrıs Sanat Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, geçiş kapılarının kapatılmasının ülke ekonomisinde yıkıma neden olduğu ifade edildi.

Kapıların kapanmasıyla, Kıbrıslı Rumların ve Güney’de yaşayan yabancıların ülke ekonomisine yapacağı katkılardan mahrum kalındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güney ekonomisine AB fonlarından aktarılan mali destek fonları ve Güney’de nispeten daha iyi dönen ekonomik aktivite ve canlılık maalesef Kuzey Kıbrıs ekonomisine yansımamıştır. Dövizin değer kazandığı dönemlerde Kuzey ekonomisinin yarattığı cazibe, geçiş kapılarının kapatılması nedeniyle ekonomimize yansımamıştır. Turizm ve emlak sektörlerindeki ve yükseköğrenim alanındaki daralmanın yanı sıra güneyden gelen ekonomik talebin de ortadan kalkmasıyla ekonomik bunalım daha da derinleşmiştir. Pandemi kapanmasının yavaş yavaş kalktığı bu günlerde iç talebin beklenen ölçüde olmaması nedeniyle esnaflar, üretici sektörler, restoranlar, marketler, hizmet sektörleri ve diğer ticari alanlarda faaliyet gösterenler tam anlamıyla iflas noktasına sürüklenmektedir. Mağusa özelinde Suriçi, Salamis Yolu ve diğer bölgelerdeki işletmeler iş yapma kapasitelerini büyük oranda kaybediyor.

Pandemi koşullarının iyiye gittiği ve açılımların devam ettiği bu günlerde iki toplumun liderlerini İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ni devreye koyarak ortak pandemi kurallarını belirleyerek Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarını derhal açmalarını talep ediyoruz. Kuzey ve Güney Kıbrıs Hükümetlerini de ayak sürümekten vazgeçip ekonomiye doping etkisi yapacak bunun yanında iki toplumun yakınlaşmasına hizmet edecek adımları bir an önce atmalarını talep ediyoruz”

Açıklamada 7 örgütün, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın yarın saat 16.30’da Derinya geçiş kapısının açılması talebiyle gerçekleştireceği eyleme destek verdiği de vurgulandı.