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Mağusa'da alacak verecek kavgası, 3 tutuklu

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Mağusa'da alacak verecek kavgası, 3 tutuklu
Mağusa'da alacak verecek kavgası, 3 tutuklu

Polis, dün saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde üç kişi arasında kavga çıktığını bildirdi. Polis Basın Bülteni’ne göre, A.A (E-40) ve M.A’nın (E-40) bir taraf olup, C.A (E-32) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışama sonucu birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga etti. Bu sırada C.A’nın, yüzüne aldığı darbeden dolayı burun kemiği ve sinüs ön duvar kemiği kırıldı. C.A, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada kontrol altına alındı.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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