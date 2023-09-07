Mağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı

07.09.2023 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Burak ŞİMŞEK (E-21) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 252 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Sabancı Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam etmektedir.
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