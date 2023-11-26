Mağusa'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı!

25.11.2023 tarihinde, saat 23:55 sıralarında, Gazimağusa’da, Serhan TATAR(E-33) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 647 plakalı salon araç ile Terminal çemberinden dikkatsizce Ceyhan sokak istikametine doğru dönüş yaptığı sırada, yolun solunda bulunan Ulaş Taksi Durağı önlerinde direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, o esnada yolun sağında park halinde bulunan THK 140 plakalı taksi aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden NJ 647 plakalı araç, yine yolun sağında park halinde bulunan ME 479 plakalı kamyonet aracın sağ ön kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.