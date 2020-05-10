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Mağusa'da Anneler gününde annesini bıçakla yaralayıp dövdü

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Mağusa'da Anneler gününde annesini bıçakla yaralayıp dövdü
Mağusa'da Anneler gününde annesini bıçakla yaralayıp dövdü

9.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da ikametgâhı içerisinde, nenesine küfür etti gerekçesiyle annesi M.T’ yi ekmek bıçağı ile kolundan yaralayıp cid şekilde darp eden H.T şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 10.5.20 tarihinde yaralama ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 g tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Murat Tekbıyık olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Tekbıyık şahadetinde zanlının 9.5.20 tarihinde saat 1200 sıralarında Gazimağusa’ da ikametgâhları içerisinde nenesine küfür edildiği gerekçesiyle mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesinin sol el dirsek iç kısmına 4 cm lik bir kesik yapmak suretiyle yaraladığını söyledi. Akabinde, zanlının el ve ayakları ile vurmak suretiyle annesini ciddi şekilde darp ettiğini de belirten Tekbıyık, anne M.T’ nin polise giderek şikâyetçi olması sonucu zanlının derdes emri gereği ayni gün tutuklandığını belirtti

Olay esnasında kullanılan toplam uzunluğu 18 cm, ağız uzunluğu 9 cm olan ekmek bıçağı bulunarak emare alındığına değinen Tekbıyık zanlını birçok kez Lefkoşa Barış, Ruh ve Sinir hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi. Tekbıyık şahadetine devamla, müştekiden alınan ifadenin teyit tekzibi yanında soruşturmasını da salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın söz hakkı verdiği zanlı verdiği kısa beyanda “ anneler gününde annemle tartışıp kavga ettim sadece o kadar. Başka bir şey yapmadım doktora gitmek isterim” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmes yönelik emir verdi.

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