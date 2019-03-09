  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Mağusa'da apartmandan düşen 14 yaşında çocuğun durumu ağır! (Güncellendi)

» »
Mağusa'da apartmandan düşen 14 yaşında çocuğun durumu ağır!
Mağusa'da apartmandan düşen 14 yaşında çocuğun durumu ağır! (Güncellendi)

Mağusa'da apartmandan düşen 14 yaşında çocuğun durumu ağır!

Bugün Gazimağusa’da saat 16:30 civarlarında  apartmanın dördüncü katından düşen 14 yaşındaki Efe Erdem isimli erkek çocuğu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in müşahede altına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Erdem, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu Davasında 4 Zanlı Tutuklandı  05 Mart 2019 Salı 16:27
  • Gazimağusa’da gece saatlerinde meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi03 Mart 2019 Pazar 14:09
  • Gazimağusa'da gümrüksüz sigara ve tütün ürünü02 Mart 2019 Cumartesi 11:59
  • Gazimağusa'da araçta silah ve patlayıcı bulundu02 Mart 2019 Cumartesi 11:54
  • Gazimağusa Meslek Lisesi’nde yangın çıktı!27 Şubat 2019 Çarşamba 14:39
  • Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın finalistleri açıklandı26 Şubat 2019 Salı 19:55
  • Dikkat! Mağusa'da Elektrik kesintisi !25 Şubat 2019 Pazartesi 18:07
  • Mağusa'da elektrik kesintisi24 Şubat 2019 Pazar 11:47
  • Kamyon yan yattı, Mağusa'da trafik sıkıştı22 Şubat 2019 Cuma 17:28
  • Vadili'yi üzen vefat21 Şubat 2019 Perşembe 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti