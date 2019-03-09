Mağusa'da apartmandan düşen 14 yaşında çocuğun durumu ağır! (Güncellendi)

Mağusa'da apartmandan düşen 14 yaşında çocuğun durumu ağır!
Bugün Gazimağusa’da saat 16:30 civarlarında apartmanın dördüncü katından düşen 14 yaşındaki Efe Erdem isimli erkek çocuğu ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in müşahede altına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Erdem, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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