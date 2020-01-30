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Mağusa'da araba yaktılar! Kasti hasar verdiler...

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Mağusa'da araba yaktılar! Kasti hasar verdiler...
Mağusa'da araba yaktılar! Kasti hasar verdiler...

30.01.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Savaş Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan Harun TURAN’a ait HN 154 plakalı mercedes marka kamyonet araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hara uğratılmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu araç kısmen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Arşiv

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