Mağusa'da araç ateşe verildi!

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Polisten edinilen bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa'da Çannakkale Mahallesi üzerinde park halinde bulunan Saliha Özbulut'a ait salon aracın üzerine, meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle hasara uğratıldığı tespit edildi.

Yakılan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olduğu, çıkan yangın sonucu aracın arka bagaj kapağı, tavan kısmı ve araka lambalarında hasar meydana geldiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…