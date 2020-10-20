Mağusa'da araç içerisinde 41 gram uyuşturucu bulundu

Tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 41 gr ağırlığında madde bulunduran B. A. ve A. Ş. polis tarafından tutuklandı. Zanlılar bugün 20.10.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyl Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bilgi ışığında zanlıların 19.10.20 tarihinde sa 21.00 raddelerinde eski Lemar yakınındaki parkta HB 546 plakalı araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Zanlı 1’in aracın yanında yerde, zanlı 2’nin ise araç içerisinde şoför mahallinde oturur vaziyette tespit edildiğini belirten PM Özdesoy zanlı 1’in kaçmaya teşebbüs ettiği ancak her iki zanlının da kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. Uyuşturucu maddeler aracın torpido gözünde bulundu.

Zanlıların huzurunda araç içerisinde yapılan aramada aracın torpido gözünde naylon bir poşet içerisinde 2 adet naylon parçasına sarılı vaziyette 36 gr, yine aynı yerde beyaz çizgili kâğıt parçasına sarılı 5 gr olmak üzere Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 41 gr madde bulunarak emare alındığını belirten PM Özdesoy, her iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlılar suçlarını itiraf ettiler.

Zanlıların bahse konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi aynı gün Gazimağusa’ da tanımadıkları bi şahıstan aldıklarına dair gönüllü birer ifade verdiklerine değinen tanık polis, tahkikatın yeni olduğunu, alınmas gereken ifadeler yanında emarelerin analiz ve inceleme için uzmana gönderileceğine dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatı yapılan bu meselenin ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptıktan sonra zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.