Mağusa'da araç yaya çarpıp kaçtı!

Mağusa Salamis yolu üzerinde, Dumlupınar Spor Kulubü karşısında akşam saatlerinde 58 yaşındaki bir yaya çarptılar.
Yayaya çarpan araç olay yerinden kaçtı.
Görgü tanıklarının 58 yaşındaki kişi marketten çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını söyledi. Kaza, 58 yaşındaki kişinin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada oldu.
Kazada yaralanan kişi Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpan araç söförü ise polis tarafından aranıyor. MHA
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