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Mağusa'da aracın camını kırdı, 19,402 TL'yi çaldı

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Mağusa'da aracın camını kırdı, 19,402 TL'yi çaldı
Mağusa'da aracın camını kırdı, 19,402 TL'yi çaldı

17-20.09.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Çanakkale Bölgesi Tufan Sokak üzerindeki boş arazi içerisinde park halinde bulunan bir şirkete ait van aracın sağ ön kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra araç içerisinde bulunan toplam 19.402,20 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.A.(E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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