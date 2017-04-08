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Mağusa'da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi

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Mağusa'da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi
Dün (7.04.2017) Mağusa'da asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Kumarhanelere girmeleri yasak olan ve suç işlediği tespit edilen araç sürücüleri hakkında yasal işleme gidilmiştir.

 Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre,  geçtiğimiz gün (07.04.2017 ),  20.00-23.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edilmiş ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.                                

 Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 400 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 92 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir. 

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