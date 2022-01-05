Mağusa'da aydınlatma armatürleri yenileniyor

Yenilenen armatürler led aydınlatma olup enerji tasarrufunu yarıya indirerek iki kat verimlilik sağlayacak.

Gazimağusa'da bazı caddeler üzerindeki aydınlatma armatürleri yenileniyor. Zafer Anıtı Çemberi'nden başlayarak Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinden Laguna Bölgesi Havva Şentürk Yolu, Kemal Servet Yolu ve Nadir Yolu'nu kapsayan güzergâhlar üzerindeki aydınlatma armatürleri yenileniyor.

Yenilenen armatürler led aydınlatma olup enerji tasarrufunu yarıya indirerek iki kat verimlilik sağlayacak.

Projenin uygulanmasında Gazimağusa Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi teknik personeli ortak ve yoğun bir çalışma yürütmekte olup Ocak ayının ilk haftalarında işin tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Projenin Gazimağusa Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki kardeş şehir ve işbirliği protokolü kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önemli katkıları ile gerçekleştirilmekte olduğunu ifade ederek, Gazimağusa’ya yapılan bu önemli katkı için teşekkür etti.