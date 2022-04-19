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Mağusa'da bahçe evinde yangın!

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Mağusa'da bahçe evinde yangın!
Mağusa'da bahçe evinde yangın!

18.04.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, 29 Ekim Sokak üzerinde bulunan Mustafa TELLİ’ye ait ahşaptan mamül bahçe evinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, bahçe evi ve içerisinde bulunan 6 adet su damacanası, 4 adet koltuk, sehpa, odun sobası, muhtelif beyaz eşya ile mutfak malzemeleri, zirai ilaç ve tohumları tamamen yanmış olup, 2 adet tüp gaz ise kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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