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Mağusa’da  Balıkçılık İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı  Düzenleniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından, balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Mağusa’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Mağusa’da  Balıkçılık İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı  Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından, balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Mağusa’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

13 Temmuz Salı  günü saat 11.00’de Mağusa Limanı içerisinde bulunan Denizciler Birliği Lokali’nde  Daire yetkilileri  tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve  hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.

Toplantı bölgedeki tüm balıkçılarımıza açıktır. Önemle duyurulur.

 

Hayvancılık Dairesi

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