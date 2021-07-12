Mağusa’da  Balıkçılık İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı  Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından, balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Mağusa’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
13 Temmuz Salı günü saat 11.00’de Mağusa Limanı içerisinde bulunan Denizciler Birliği Lokali’nde Daire yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.
Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.
Toplantı bölgedeki tüm balıkçılarımıza açıktır. Önemle duyurulur.
Hayvancılık Dairesi
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