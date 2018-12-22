Mağusa'da Bar'da içti ve ortalığı dağıttı.

KASTİ HASAR
1. 22.12.2018 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren ‘Clup 27’ isimli disko içerisinde M.A.(E-25), alkollü içki tesri altında bulunduğu bir sırada, kendisini disko dışına çıkardıkları gerekçesi ile konu iş yerinin yanında bulunan piknik tüpünü, iş yerinin camına atmak suretiyle, iş yeri camını ve içeride bulunan mutfak robotunun kırılarak hasara uğramasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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