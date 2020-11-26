Mağusa’da bayrağı Hasan Can Sermet devraldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi gerçekleştirdiği 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi. Başkanlık görevine, Hasan Can Sermet getirildi. Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve genç üyeler katıldı. Kongre, Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşu ile başladı. Divanın oluşturulmasının ardından konuşmalar yapıldı. Kongrede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Hasan Can Sermet konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve Mali Rapor onaylandı. Organların seçiminin ardından da kongre sona erdi.

ERHÜRMAN: “GENÇLERİN PARTİSİ CTP’DİR”

Kongre’de ilk sözü alan Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP’nin kuruluşundan beri gençlerin partisi olarak görüldüğünü ve salonda bulunan çok sayıda genç CTP’linin gençlerin bugün de gelecek için CTP’de örgütlenmeye devam ettiğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi. CTP’nin kuruluşundan bu yana ülkede demokrasinin inşa edilmesi için çalıştığını dile getiren Erhürman, geçmişte “Bütçe Meclise” diyerek yola çıktıklarını, bugün de demokrasi mücadelesi vermeye devam ettiklerini belirtti. Gençlerin ülkeden göç etmemesinin ve Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geleceğe taşımanın CTP’nin en büyük gailesi olduğunu vurgulayan Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyı hedeflemelerinin en önemli sebebinin de bu olduğunu söyledi.

AKDENİZ: “SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Doğukan Akdeniz de, geçmişte görev alanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında kritik bir süreçten geçtiklerine işaret etti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiğini ve bu mücadelenin öncüsünün gençler olduğunu dile getiren Akdeniz, tüm gençler için sokakta olacaklarının sözünü verdi. Akdeniz, yeni görevlere seçilenlere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

SERMET: “BARIŞ YANLISI TAVRIMIZ SÜRECEK”

Kongrede Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı görevine seçilen Hasan Can Sermet de, her zaman insanları kucaklayıcı barış yanlısı tavır sergilediklerini, bu tavrın sürmeye devam edeceğini belirtti. Ciddi bir demokrasi savaşı verdiklerinin altını çizen Sermet, gençler olarak faşizm ve insan ayrımının karşısında yer alacaklarını ifade etti. Sermet, Mağusa’nın sarı karıncaları olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

GENÇLİK ÖRGÜTÜ MAĞUSA İLÇESİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Hasan Can Sermet

Erol Adem

Açelya Tekeli

Mustafa Alnar

Hasret Destebanoğlu

Hüseyin Alnar

Gülay Karataş

Hüseyin Adem

Erol Kahraman

Baran Ali Kılıç

Mustafa Anış

Hande Besmel