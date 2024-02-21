Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor...

KIB-TEK'ten yaşanan arıza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
21 Şubat 2024 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:48’den itibaren; Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı , Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü’ne elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.
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