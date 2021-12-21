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Mağusa'da bıçaklama

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Mağusa'da bıçaklama
Mağusa'da bıçaklama

20.12.2021 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da O.B.A.(E-24) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, ev kirası yüzünden çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Gbenga Omoduyılemı IPINMOROTI’yi, karın kısmından ağır şekilde yaralamıştır. Olayda yaralanan Gbenga Omoduyılemı IPINMOROTI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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