Mağusa'da bıçaklı kavga, 4 yaralı!

Yaklaşık 30 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada bıçaklar konuştu, 1'i ağır olmak üzere 4 yabancı uyruklu şahıs yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polisin olaya karışan bir çok şahsı gözaltına aldığı bildirildi; olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kavganın gerçekleştiği apartman ve çevresinde geniş çaplı olay yeri incelemesi devam etmektedir. MHA HABER