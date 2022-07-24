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Mağusa'da bıçaklı kavga, 4 yaralı!

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Mağusa'da bıçaklı kavga, 4 yaralı! Gazimağusa Karakol Bölgesi'nde Remzi Göçgü Sokakta bulunan Cafer 3 Apartmanı'nda bıçaklı kavga çıktı
Mağusa'da bıçaklı kavga, 4 yaralı!

Yaklaşık 30 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada bıçaklar konuştu, 1'i ağır olmak üzere 4 yabancı uyruklu şahıs yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polisin olaya karışan bir çok şahsı gözaltına aldığı bildirildi; olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kavganın gerçekleştiği apartman ve çevresinde geniş çaplı olay yeri incelemesi devam etmektedir. MHA HABER

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