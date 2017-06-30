Mağusa'da bıçaklı saldırı: Kulağını kesti

Bugün sabaha karşı gerçekleşen olayda bir kişi yaralandı, bir kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün sabaha karşı, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da Gülseren bölgesinde deniz kenarında, E. Ü. (E-39) aralarında çıkan kavga sırasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu bıçağı ile H.H.G.’nin (E-30) sol kulağını 3 cm kesmek suretiyle adı edileni yaraladı. Akabinde H. H.G.’de kendisini yaralayan E.Ü.’nün elinden bıçağı alarak adı edilenin sol göbek kısmına bir kez sapladı. E.Ü. Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alınırken, H.H.G ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…