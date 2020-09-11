Mağusa'da bir kadın 15 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri İngiltere'deki eşine yolladı

2018 yılı Ağustos – Eylül ayları içerisinde, Gazimağusa’ da, Gazimağusa sakini R.K, ikametgâhının yatak odasında eşi E.S’nin komşu kızı İ.D ile olan uygunsuz vaziyetteki görüntülerini kullanımındaki cep telefonu ile gizlice kayda alıp N.K’un cep telefonuna, o da bu görüntüleri R.K’ un cep telefonuna ve R.K’ un İngiltere’ de yaşayan eşine göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlemişlerdir.

Olayın 6.9.20 tarihinde polis intikal etmesi üzerine R.K ve N. K tutuklanmış, tahkikatın tamamlanmasıyla da 10.9.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede ileride görülecek davalarında hazır olmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmışlardı. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun tahkikatı esnasında ismi geçen E.S’ ün 2018 Eylül ayı içerisinde Gazimağu da, kendi ikametgâhındaki yatak odasında 15 yaşında olan müşteki İ.D’ nin anüsüne copa benzer bir cisim sokmaya teşebbüs ettiği tespit edilerek 10.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 11.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma, 16 yaşından küçük küçük çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Olayla ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade veren zanlının cep telefonu da incelenmek üzere alıkondu. Tahkikat geniş çaplı olarak devam ediyor. (MHA)