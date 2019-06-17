Mağusa'da Borcunu ödemedi diye arkadaşını dövdü

16.6.19 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde Gazimağusa’ da Sakarya mahallesinde bir apartmanın 6.cı katındaki koridor içerisinde, Gazimağusa sakini Nijerya uyruklu I. O (E- 28) öğrenci, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle aynı apartmanda sakin Nijerya uyruklu öğrenci B.A (E-25) ya elleri ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle darp ederek üzerinde bulunan 50 TL değerindeki sarı renk markasız T-Shirt’ ü yırtmak suretiyle hasara uğrattı.

Adı edilen şahıs I.O polis tarafından tutuklanmış ve ayni tarihte aleyhine getirilen polisi darp meselesi ile ilgili bugün Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı.

Polisin mesele ile ilgili soruşturması devam ediyor.