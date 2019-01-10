Mağusa'da cinayet zanlısı tutuklandı!

Güney Kıbrıs’ta cinayet şüphesi ile aranan bir Rum Gazimağusa polisinin yürüttüğü takip sonucunda az önce Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde gizlenen Rum zanlıyı kıs kıvrak yakaladı. Rum zanlının beraberinde 2 tabanca ve çok sayıda her iki tabancaya ait mermiler de ele geçirildi. Rum zanlı şu sıralar Gazimağusa polis müdürlüğünde sorgulanıyor.

Edinilen bilgilere göre Rum zanlı Güney Kıbrıs’ta cinayete teşebbüsten aranmakta olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçtiği gelen bilgiler arasında idi. Yaklaşık 18:00 sularında Gazimağusa adli şubesinin titiz çalışması sonucu rum zanlı az önce Gazimağusa Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde gizlendiği sırada rum zanlıyı ve beraberinde bulundurduğu 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile başarılı bir operasyon sonucu tutukladı. Zanlı Gazimağusa Polis Müdürlüğüne götürülüp şu sıralar sorgusuna devam ediliyor. MHA