Mağusa'da Cinsel saldırı zanlısı öğretmenin davasında şikayetçi sayısı yükseliyor

Gazimağusa’da bir üniversitede müzik bölüm başkanı olan ve 12.4.2019 tarihinde L.Ö isimli kız öğrencisinin yapmış olduğu şikâyet üzerine cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlaması ile tutuklanan M.Ö üç gün tutukluluğunun ardından bugün mahkemeye çıktı

Gazimağusa’da bir üniversitede müzik bölüm başkanı olan ve 12.4.2019 tarihinde L.Ö isimli kız öğrencisinin yapmış olduğu şikâyet üzerine cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlaması ile tutuklanan M.Ö üç gün tutukluluğunun ardından bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yapan Arif Toroslu yeminli şahadet vererek olgularla ilgili bilgiler aktardı. Toroslu şahadetinde üniversitenin müzik bölüm başkanı olan zanlıdan armoni dersi alan L.Ö nün dersleri hakkında bilgi almak maksadıyla 11.4.19 tarihinde saat 18.15 sıralarında zanlının odasına gittiğini, o esnada zanlının şikâyetçiye cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunması üzerine eşyalarını topladıktan sonra odayı ağlayarak terk ettiğini ve polise giderek şikâyetçi olup ifade verdiğini aktardı.

Şikâyet üzerine 12.4.19 tarihinde tespit edilen zanlı M.Ö polise gönüllü ifade vererek şikâyetçi öğrencisini dostane bir şekilde yanaklarından öptüğünü beyan etmişti. Aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutuklama emri temin edilmişti. Zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şikâyetçi sayısı 5 e yükseldi

Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında tahkikat memuru Toroslu ile savunma arasında hararetli anlar yaşandı. Savunma avukatının iddialarına karşılık tahkikat memuru daha geniş açıklamalarda bulundu. Toroslu sorulara karşı verdiği açıklamada konuşmasını söyle sürdürdü. “ 3 günlük süre içerisinde 4 kız öğrenci polise gelerek ayni konuda şikâyetçi olup ifade vermişlerdir. Az önce bana gelen bilgide 1 kız öğrencinin ayni konuda şikâyetçi olmak için poliste beklediğini öğrendim. Buradan geri dönüşte ifadesini alacayım. Şu anda 5 ayrı şikâyet mevcut ve artması kuvvetle muhtemel” diyerek 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunmadan iddia “bu olay yardımcı doçentin komplosudur “

Savunma avukatı olayın üniversitedeki bir yardımcı doçentin organize ettiği bir komplo olduğunu iddia ederek tahkikat memuruna sorular yöneterek şöyle konuştu “ şikâyetçi ağlayarak odayı terk etti diyorsunuz. Tacize uğrayan bir kişi eşyalarını toplayıp yürüyerek oradan kaçmaz. Oda kapısını vurup kaçar ve çevredeki herkes duyarı. Bundan başka şikâyetler oldu mu ve ne zaman oldu. Oldu diyorsunuz da ne zaman bu şikâyetler yapıldı. Eskiyse niye önceden yapılmadı. Ben iddia ediyor ve derim ki zanlı kısa bir süre önce görev süresinin bir yıl daha uzatılması için idareye dilekçe verdi. Sonrasında bunu hazmedemeyen yardımcı doçent bu öğrencileri bu eylemi yapmaları konusunda teşvik etti. Şikâyetin ortak noktası bu zanlıya komplo kuran öğrencilerin ortak olmasıdır. Şikâyetçilerin zanlının öğrencileri olduğunu nasıl anladınız belgelerini gördünüz mü” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tedirginlik nedeniyle şikâyetler gündeme gelmedi

Savunma avukatının sorularına cevap veren tahkikat memuru söyle konuştu “ müşteki L.Ö olay sonrası ilk şikâyetini erkek arkadaşına yapmıştır. Yeni gelen şikâyetçilerden biri 3 hafta önce, diğerleri de Ekim Kasım 2018 tarihlerinde zanlı öğretmen ile benzeri olay yaşadıkları konusunda şikâyetçi oldular. Bu öğrenciler öğretmenin bölüm başkanı olması nedeniyle tedirgin oldukları ve derslerine gelecekte etki etme olanağı bulunduğu için şikâyetçi olmadıklarını beyan ettiler. Olayın ortaya çıkmasıyla şikâyetçi oldular dedi. Hafta sonu olması nedeniyle ilgili üniversite kayıtlarından gerekli araştırma yanında şikâyetçilerin öğrenci belgeleri ile ilgili araştırmanında yapılamadığını belirten Toroslu yapılacak çok iş ve alınacak ifadeler olduğuna değinerek açığa çıkmamış konularda gerekli tahkikatın tutukluluk süresince yapılacağını kaydetti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)