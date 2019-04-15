  • BIST 96.234
  • Altın 239,996
  • Dolar 5,8016
  • Euro 6,5591
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Mağusa'da Cinsel saldırı zanlısı öğretmenin davasında şikayetçi sayısı yükseliyor

» »
Gazimağusa’da bir üniversitede müzik bölüm başkanı olan ve 12.4.2019 tarihinde L.Ö isimli kız öğrencisinin yapmış olduğu şikâyet üzerine cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlaması ile tutuklanan M.Ö üç gün tutukluluğunun ardından bugün mahkemeye çıktı
Mağusa'da Cinsel saldırı zanlısı öğretmenin davasında şikayetçi sayısı yükseliyor

Gazimağusa’da bir üniversitede müzik bölüm başkanı olan ve 12.4.2019 tarihinde L.Ö isimli kız öğrencisinin yapmış olduğu şikâyet üzerine cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlaması ile tutuklanan M.Ö üç gün tutukluluğunun ardından bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yapan Arif Toroslu yeminli şahadet vererek olgularla ilgili bilgiler aktardı. Toroslu şahadetinde üniversitenin müzik bölüm başkanı olan zanlıdan armoni dersi alan L.Ö nün dersleri hakkında bilgi almak maksadıyla 11.4.19 tarihinde saat 18.15 sıralarında zanlının odasına gittiğini, o esnada zanlının şikâyetçiye cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunması üzerine eşyalarını topladıktan sonra odayı ağlayarak terk ettiğini ve polise giderek şikâyetçi olup ifade verdiğini aktardı.

Şikâyet üzerine 12.4.19 tarihinde tespit edilen zanlı M.Ö polise gönüllü ifade vererek şikâyetçi öğrencisini dostane bir şekilde yanaklarından öptüğünü beyan etmişti. Aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutuklama emri temin edilmişti. Zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şikâyetçi sayısı 5 e yükseldi
Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında tahkikat memuru Toroslu ile savunma arasında hararetli anlar yaşandı. Savunma avukatının iddialarına karşılık tahkikat memuru daha geniş açıklamalarda bulundu. Toroslu sorulara karşı verdiği açıklamada konuşmasını söyle sürdürdü. “ 3 günlük süre içerisinde 4 kız öğrenci polise gelerek ayni konuda şikâyetçi olup ifade vermişlerdir. Az önce bana gelen bilgide 1 kız öğrencinin ayni konuda şikâyetçi olmak için poliste beklediğini öğrendim. Buradan geri dönüşte ifadesini alacayım. Şu anda 5 ayrı şikâyet mevcut ve artması kuvvetle muhtemel” diyerek 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunmadan iddia “bu olay yardımcı doçentin komplosudur “
Savunma avukatı olayın üniversitedeki bir yardımcı doçentin organize ettiği bir komplo olduğunu iddia ederek tahkikat memuruna sorular yöneterek şöyle konuştu “ şikâyetçi ağlayarak odayı terk etti diyorsunuz. Tacize uğrayan bir kişi eşyalarını toplayıp yürüyerek oradan kaçmaz. Oda kapısını vurup kaçar ve çevredeki herkes duyarı. Bundan başka şikâyetler oldu mu ve ne zaman oldu. Oldu diyorsunuz da ne zaman bu şikâyetler yapıldı. Eskiyse niye önceden yapılmadı. Ben iddia ediyor ve derim ki zanlı kısa bir süre önce görev süresinin bir yıl daha uzatılması için idareye dilekçe verdi. Sonrasında bunu hazmedemeyen yardımcı doçent bu öğrencileri bu eylemi yapmaları konusunda teşvik etti. Şikâyetin ortak noktası bu zanlıya komplo kuran öğrencilerin ortak olmasıdır. Şikâyetçilerin zanlının öğrencileri olduğunu nasıl anladınız belgelerini gördünüz mü” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tedirginlik nedeniyle şikâyetler gündeme gelmedi
Savunma avukatının sorularına cevap veren tahkikat memuru söyle konuştu “ müşteki L.Ö olay sonrası ilk şikâyetini erkek arkadaşına yapmıştır. Yeni gelen şikâyetçilerden biri 3 hafta önce, diğerleri de Ekim Kasım 2018 tarihlerinde zanlı öğretmen ile benzeri olay yaşadıkları konusunda şikâyetçi oldular. Bu öğrenciler öğretmenin bölüm başkanı olması nedeniyle tedirgin oldukları ve derslerine gelecekte etki etme olanağı bulunduğu için şikâyetçi olmadıklarını beyan ettiler. Olayın ortaya çıkmasıyla şikâyetçi oldular dedi. Hafta sonu olması nedeniyle ilgili üniversite kayıtlarından gerekli araştırma yanında şikâyetçilerin öğrenci belgeleri ile ilgili araştırmanında yapılamadığını belirten Toroslu yapılacak çok iş ve alınacak ifadeler olduğuna değinerek açığa çıkmamış konularda gerekli tahkikatın tutukluluk süresince yapılacağını kaydetti.
Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika: Taşel'de şok uyarı grevi!08 Nisan 2019 Pazartesi 15:05
  • Korkuteli’nde set kapatıldı,suyun akışı durduruldu08 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
  • Zaliha Başman hayatını kaybetti...07 Nisan 2019 Pazar 16:03
  • Tatar "Korkuteli köyünü sular altında bırakan kimse hesap vermelidir"06 Nisan 2019 Cumartesi 19:45
  • Gazimağusa Belediyesi’nin himayelerinde Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da konser veriyor06 Nisan 2019 Cumartesi 13:58
  • Başkasının kimliğine bürünen kişi cezaevine gönderildi05 Nisan 2019 Cuma 17:56
  • İsmail Arter yeni hastane yoluyla ilgili Büyük Sanayi esnafı ile bir toplantı yaptı05 Nisan 2019 Cuma 16:37
  • Mahkeme'de fenalaştı04 Nisan 2019 Perşembe 17:10
  • Korkuteli ağıllar bölgesi sular altında04 Nisan 2019 Perşembe 11:44
  • Köprü Göletinde tehlike03 Nisan 2019 Çarşamba 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti