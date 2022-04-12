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Mağusa'da Çirkin Olay... Down Sendromlu Kıza Taciz ve Tecavüzde Bulundu

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Down Sendromlu Kıza Cinsel Tecavüz ve Tacizde Bulundu
Mağusa'da Çirkin Olay... Down Sendromlu Kıza Taciz ve Tecavüzde Bulundu

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Engin Yıldız’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin alarak verdiği şahadetinde, Mart 22 ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da kalmakta olduğu apartmanın 6 numaralı dairesinde kalmakta olan Down sendromlu 21 yaşındaki müştekiye kullanımındaki WhatsApp hattından birçok kez cinsel içerikli mesajlar göndermek suretiyle müştekiye cinsel tacizde bulunduğunu, müştekiyle salon kısmında bulundukları bir esnada fiziken de cinsel tevacüzde bulunduğunu söyledi.

DETAYLAR MİDE BULANDIRICI

Alınan bilgi ışığında ayni gün adı edilenin Gazimağusa’ da tespit edildiğini, yapılan sorgulamasında işlemiş olduğu suçu kabul edip gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık, ayni gün temin edilen derdest emri gereğince adı edilenin tutuklandığını, tasarrufunda bulundurduğu ve müştekiyle konuşmalarının bulunduğu cep telefonunun emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, sosyal hizmetler dairesi yetkilileri ile görüşme yapılacağını, müştekinin doktor kontrollerinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğuna değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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