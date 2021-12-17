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Mağusa’da CTP’ye Büyük İlgi

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Mağusa’da CTP’ye Büyük İlgi
Mağusa’da CTP’ye Büyük İlgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mağusa’da Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirdiği yürüyüşte halkın ve esnafın büyük ilgisiyle karşılaştı.

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Mağusa İlçesi’nin organize ettiği etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekili adayları da katıldı. İçinden geçilen ekonomik krizde siftah yapamadan kepenk kapatmak zorunda kalan bölge esnafı, CTP heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça önemli olduğunu söyledi ve CTP’nin ekonomi politikalarına destek belirtti.

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Esnafla bire bir görüşme fırsatı yakalayan CTP lideri Tufan Erhürman ve milletvekili adayları da 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimde halkın yaşadığı ekonomik sorunlara duyarsız kalan zihniyetin gideceğini ve yerine halkın gailesini çeken, varoluş mücadelesinin öncüsü CTP’nin göreve geleceğini yineledi.

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