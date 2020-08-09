  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Mağusa'da darp, elmacık kemiği kırıldı

» »
Çıkan kavga sonucu Kurbanov’un elmacık kemiği kırıldı.
Mağusa'da darp, elmacık kemiği kırıldı

Gazimağusa’da, dün saat 03.00 sıralarında bir evde çıkan tartışma sonucu 28 yaşındaki A.A., Arslan Kurbanov’un yüzünü yumrukladı.

Çıkan kavga sonucu Kurbanov’un elmacık kemiği kırıldı.

Öte yandan A.A. tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Belediyesi çalışanlarının bir kısmı kurban bayramını parasız kutlayacak30 Temmuz 2020 Perşembe 15:07
  • Antik Mağusa Vakfı Heyeti, Arter’i ziyaret etti24 Temmuz 2020 Cuma 17:09
  • Düzova'da yangın17 Temmuz 2020 Cuma 12:27
  • Kaşif Mağusa'da 19 Hanelik Apartmanı 22 Kişiye Sattı16 Temmuz 2020 Perşembe 14:10
  • Ev Açma ve Hırsızlık ve Ağır Bir Suç İşlemek Kastı ile Konuta Girmek15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:11
  • Kasti Hasar ve Tecavüzkar Alet Taşımak     14 Temmuz 2020 Salı 14:39
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla biraraya geldi03 Temmuz 2020 Cuma 17:38
  • Gazimağusa’da, yavru köpeği sopa ile döverek öldürdü03 Temmuz 2020 Cuma 17:03
  • Yeniboğaziçi ‘Çocuk Sanat Atölyesi’ etkinlikleri başladı03 Temmuz 2020 Cuma 13:06
  • Mağusa’da İlarma Market’ten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı29 Haziran 2020 Pazartesi 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti