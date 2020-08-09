Mağusa'da darp, elmacık kemiği kırıldı

Gazimağusa’da, dün saat 03.00 sıralarında bir evde çıkan tartışma sonucu 28 yaşındaki A.A., Arslan Kurbanov’un yüzünü yumrukladı.
Çıkan kavga sonucu Kurbanov’un elmacık kemiği kırıldı.
Öte yandan A.A. tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.
Gazimağusa’da, dün saat 03.00 sıralarında bir evde çıkan tartışma sonucu 28 yaşındaki A.A., Arslan Kurbanov’un yüzünü yumrukladı.
Çıkan kavga sonucu Kurbanov’un elmacık kemiği kırıldı.
Öte yandan A.A. tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.
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