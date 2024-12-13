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Mağusa'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!

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Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki yaya Ayşegül Özçelik yaralandı.
Mağusa'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle: 

12.12.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Levent ŞEMMEDİ (E-63) yönetimindeki SG 487 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Anıt Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Ayşegül ÖZÇELİK (K-45)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ayşegül ÖZÇELİK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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