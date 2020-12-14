Mağusa'da eğlence mekanında kavga...2 kişi yaralandı

Gazimağusa’da bir eğlence yerinde dün sabah erken saatlerde çıkan tartışmada iki kişinin yaralandığı ve bir araca da kasti hasar verildiği bildirildi.

Gazimağusa’da bir eğlence yerinde dün sabah erken saatlerde çıkan tartışmada iki kişinin yaralandığı ve bir araca da kasti hasar verildiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığının basın bültenine göre, dün saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’daki bir eğlence yerinde M.E.A (E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki Emin Şenyiğit’in yüzüne kafa vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bunun ardından H.G.’nin (E-24) olaya taraf olup, M.E.A. (E-23) ile arasında çıkan kavga sırasında ise tasarrufunda bulunan içki şişesini M.E.A.’nın başına vurarak M.E.A’yı yaraladığı belirtilen açıklamada, H.G’nin olayın ardından dışarı çıkarak eğlence yerinin park alanı içerisinde bulunan M.E.A.’nın kullanımındaki aracın ön camına taş atıp kırarak araçta kasti hasara yol açtığı da kaydedildi.

Polis, M.E.A. tutuklandığını, H.G.’nin ise aranmakta olduğunu ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.