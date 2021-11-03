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Mağusa'da elektrik kesintisi. İşte o bölgeler...

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Bugün Gazimağusa’da 09.00-16.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi uygulanacak.
Mağusa'da elektrik kesintisi. İşte o bölgeler...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da 09.00-16.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

“Sosyal Konutlar, Kali Land, yeni Lefkoşa çemberi bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Alasya Park,  Spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yenişehir bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, eski Lemar bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi,karakol bölgesinin bir bölümü, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Yeni Hastane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki apartmanlar, DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi’ne kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda; Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü ve Sakarya bölgeleri”

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