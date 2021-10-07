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Mağusa'da feci iş kazası! Can verdi! Kaza değil cinayet!

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Mağusa'da feci iş kazası! Can verdi! Kaza değil cinayet!
Mağusa'da feci iş kazası! Can verdi! Kaza değil cinayet!

Mağusa'da feci iş kazası! Can verdi! Kaza değil cinayet!

Bugün 15:30 sularında Gazimağusa’ da bir mermer fabrikasında bir işçinin üzerine tonlarca mermer düştü. İşçi M.A.B. olay yerinde hayatını kaybetti. (MHA)

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