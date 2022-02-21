  • BIST 2.050,17
  • Altın 830.545
  • Dolar 13.6246
  • Euro 15.4881
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Mağusa'da grev devam ediyor, çöp dağları oluştu!

» »
Mağusa'da grev devam ediyor, çöp dağları oluştu!
Mağusa'da grev devam ediyor, çöp dağları oluştu!

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlattığı grev bugün de sürüyor.

Sendikada örgütlü belediye çalışanları  tüm birimlerde 08.00-15.00 saatleri arasında grev uyguluyor.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen TAK muhabirine yaptığı açıklmada,  cuma gününden bugüne  şartlarda herhangi bir değişme olmadığını ifade etti.

Özüşen,  “Başkanla görüşüyoruz, para bulacağını söylüyor. Biz de bekliyoruz. Geçen haftayla bugün arasında değişiklik yok. Herhangi bir tedbir görmedik. Tatmin edici ödeme yok. O yüzden greve devam ediyoruz” dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası geçen hafta perşembe günü  ekonomik nedenler ve belediyede yeni istihdamlar nedeniyle grev başlatmıştı.

grev3.jpggrev2-001.jpggrev1.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlatılan grev bugün de sürüyor21 Şubat 2022 Pazartesi 11:52
  • TDP: Güven yaratıcı önlemler, asla tek başına Cumhurbaşkanı Tatar'a bırakılamazlar21 Şubat 2022 Pazartesi 11:45
  • KTÖS: Önce elektriğe zam konusunda uzlaştılar21 Şubat 2022 Pazartesi 11:24
  • 22 Şubat İzci Düşünce Günü etkinliklerle kutlanacak21 Şubat 2022 Pazartesi 11:03
  • PM Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti ile ilgili basın toplantısı düzenliyor21 Şubat 2022 Pazartesi 10:37
  • Migros işçilerinin eylemi uzlaşmayla sonuçlandı21 Şubat 2022 Pazartesi 10:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükelçiliği personeli Nurettin İskender'in cenazesine katıldı21 Şubat 2022 Pazartesi 10:06
  • Cumhurbaşkanı Tatar, yurda döndü21 Şubat 2022 Pazartesi 09:50
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?21 Şubat 2022 Pazartesi 09:46
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti