Mağusa'da hırsızlık

05.12.2021 tarihinde, saat 14:00-14:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinde, müşteri olarak bulunan F.E.(K-21)’nin alış veriş merkezi içerisinde satışa sunulan toplam 1338,99TL değerindeki giyim eşyasını alıp ödeme yapmadan alış veriş merkezi dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında F.E.’nin Kasım 2021 ayı içerisinde, ev arkadaşı Ş.G.(K-19)’ye ait bir adet dizüstü bilgisayarı da çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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