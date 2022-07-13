Mağusa'da Hırsızlık

11-12.07.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Danış Tunalıgil Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, ofis odasındaki çekmecede muhafaza edilen 90.000 TL nakit para çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.S.(E-31) ve T.Ç.(E-40) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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