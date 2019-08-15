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Mağusa'da hurdayı 55 TL'ye sattı 4 ay hapis cezası aldı

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Mağusa'da hurdayı 55 TL'ye sattı 4 ay hapis cezası aldı
Mağusa'da hurdayı 55 TL'ye sattı 4 ay hapis cezası aldı

28.6.2019 tarihinde Gazimağusa’da bir bisikletçi dükkânının arka avlusuna izinsiz giren ve hurda halindeki bir şofben ile toplam 25 kg demir parçasını sirkat ederek Gazimağusa’da sakin bir hurdacıya 55 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin eden Gazimağusa sakini A.Y 4 ay hapse mahkûm oldu.

14.7.19 tarihinde tespit edilerek tutuklanan ve suçunu kabul eden sanık 15.7.19 tarihinde çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görüşülecek davasında hazır bulunmak maksadıyla teminata bağlanmıştı. Ancak 2000 TL teminatını ödemeyen sanık ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla her hâlükârda bir ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

Sanık A.Y bugün 15.8.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzurundaydı.

Kaza mahkemesi yargıcı Umut İnan, aleyhinde getirilen davaları kabul ettiğini belirten sanığı işlemiş olduğu suçlardan dolayı 4 ay hapislikle cezalandırdı. (MHA)

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