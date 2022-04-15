  • BIST 2.478,13
  • Altın 928.307
  • Dolar 14.6328
  • Euro 15.8372
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Mağusa'da iki farklı yerde yangın

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Mağusa'da iki farklı yerde yangın

1.         14.04.2022 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve tadilatta olan bir restoranda, binaya elektrik akımı taşıyan elektrik hattının koparak restoranın üzerinde bulunan plastik tenteye temas edip tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın iş yeri çalışanları tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, iki iş yerine ait plastik tenteler yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         15.04.2022 tarihinde saat 00:05’de Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde, muhtemelen şarjda takılı bırakılan pillerinin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi.

            Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yanmış olup, binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikalar bugün Teknecik’te15 Nisan 2022 Cuma 10:22
  • Barçın: KKTC bütçesi Mart 2022 sonunda "artı"da15 Nisan 2022 Cuma 10:15
  • Çalışma Dairesi’nde örgütlü KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş ve Hak-Sen bugün dairede tam gün greve gitti15 Nisan 2022 Cuma 09:35
  • Hava nasıl olacak?15 Nisan 2022 Cuma 08:52
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar15 Nisan 2022 Cuma 08:45
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?15 Nisan 2022 Cuma 08:41
  • TDP Başkanı Atlı: Açıklanan ekonomik pakette Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik refahına ilişkin hiç bir adım yok.14 Nisan 2022 Perşembe 22:41
  • Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi14 Nisan 2022 Perşembe 22:37
  • Sucuoğlu:13. maaş ve hayat pahalılığı protokolde yok ama bunların durumu bizim mali durumumuza bağlı14 Nisan 2022 Perşembe 20:08
  • Başbakan Sucuoğlu 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını Değerlendirdi14 Nisan 2022 Perşembe 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti