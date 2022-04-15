Mağusa'da iki farklı yerde yangın

1. 14.04.2022 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve tadilatta olan bir restoranda, binaya elektrik akımı taşıyan elektrik hattının koparak restoranın üzerinde bulunan plastik tenteye temas edip tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın iş yeri çalışanları tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, iki iş yerine ait plastik tenteler yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.04.2022 tarihinde saat 00:05’de Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde, muhtemelen şarjda takılı bırakılan pillerinin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yanmış olup, binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.