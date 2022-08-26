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Mağusa'da İki Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Mağusa'da İki Hırsızlık

25.08.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir şahıs tarafından Zorbalar Sokak üzerinde düşürülen ve içerisinde kimlik kartı ve sürüş ehliyeti ile 3.940 TL, 50 STG ve 90 Euro nakit paranın bulunduğu para cüzdanının H.M.I.A.(E-27) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

07.8.2022 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofisi içerisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından masa üzerinde bırakılan Samsung A-32 model cep telefonunun, yine aynı yerde müşteri olarak bulunan M.U.(E-43) tarafından çalındıktan sonra söz konusu telefonu bir iş yerine 3.000 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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