Mağusa'da iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü

Mağusa'da dün bir inşaatın 3. katında iş yaparken dengesini kaybedip 2. katın balkonuna düşen 39 yaşındaki Mehmet Kurt, ağır bir şekilde yaralandı.
Mağusa'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda 3. katta pencere kenarında boya yapan Kurt, dengesini kaybetmesi sonucu, 3,25 yükseklikten aynı binanın 2. katındaki balkonuna düştü.
Olay sonrası ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 39 yaşındaki Mehmet Kurt, görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrasında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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