Mağusa'da izinsiz aldığı ot makinesi başını yaktı

İşlerini yapmak maksadıyla izinsiz aldığı S.P ait ot biçme makinesini geri götürmeye geç kalınca ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla tutuklanan H.B (E-49) 23.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 26.11.19 tarihinde yeniden mahkemede yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

İddia makamı adına Mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Bilal Yarıcıoğlu olgularla ilgili bilgi verdi. Yarıcıoğlu şahadetinde Pile köyünde sakin B.P ait ikametgâhın alt kısmında bulunan penceresi açık ambar odasında muhafaza edilen ve Gazimağusa’da sakin akrabası S.P ait benzinle çalışan ot biçme makinesinin Kasım 20 19 ay’ ı içerisinde meçhul şahıs(lar) tarafından sirkat edildiğine dair 20.11.19 tarihinde polise şikâyet yapıldığını belirtti.

Alınan şikâyet üzerine sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen H.B’ nin 22.11.2019 tarihinde tespit edildiğine değinen Yarıcıoğlu aynı gün bahse konu şahsın Beyarmudu köyündeki ikametgâhında yapılan aramada, aranmakta ola müştekiye ait ot biçme makinesinin bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının 23.11.19 tarihinde polise gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğine değinen Yarıcıoğlu kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul cevabı verdiğini belirtti.

KKTC vatandaşı olan zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten Yarıcıoğlu zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ile KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 30 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)