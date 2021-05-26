  • BIST 1.414
  • Altın 517,584
  • Dolar 8,4517
  • Euro 10,3443
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Mağusa'da izinsiz olarak tarihi surlara BETON döküldü bayrak dikildi! Tartışma başladı...

» »
Mağusa'da izinsiz olarak tarihi surlara BETON döküldü bayrak dikildi! Tartışma başladı...
Mağusa'da izinsiz olarak tarihi surlara BETON döküldü bayrak dikildi! Tartışma başladı...

Mağusa'da izinsiz olarak tarihi surlara BETON döküldü bayrak dikildi! Tartışma başladı...

Akkule üzerinde bulunan boşluğa direklerin tutturulması için dökülen 4 metrekare çapında 30 santim kalınlığındaki taban betonlar birçok vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Eski eserler dairesinin bu beton zeminlerin dökülmelerine karşı olumsuz görüş vermesine rağmen yine de oraya döküm yapılıp bayrak direklerinin dikilmesi birçok Mağusalı tarafından esefle karşılandı.

190102661_10159646353255850_7187636626810834848_n.jpg190854251_10159646353560850_2838455620076934385_n.jpg192415797_10159646358340850_1258352676891318854_n.jpg

Beton zeminlerin dökümünün yapılmasına Eski Eserler Dairesi’nin izin vermemesine rağmen  yine de bayrak direklerinin dikilip üzerlerine bayrakların çekilmesi özellikle sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “COVID-19 için çekilen tomografiler akciğer kanserlerini erken evrede yakaladı”25 Mayıs 2021 Salı 17:33
  • MS hastalığı gençlerde ve kadınlarda daha çok görülüyor25 Mayıs 2021 Salı 17:19
  • En Değerli Probiyotik ile Tanışın: Kefirli Yoğurt25 Mayıs 2021 Salı 17:00
  • Aklımıza ilk olarak ‘Covid-19’ geliyor, ancak… Ani ve şiddetli başladıysa, dikkat!25 Mayıs 2021 Salı 16:31
  • Türkiye'ye Haziran'da gelecek BioNTech aşılarında iki dozun 12 hafta arayla yapılacağı bildirildi25 Mayıs 2021 Salı 15:28
  • Yazın Boğmaca mı Olur Demeyin25 Mayıs 2021 Salı 14:59
  • Obezite Riskini Artıran 6 Çevresel Etken25 Mayıs 2021 Salı 14:31
  • Çileğin Bilinmeyen 12 Önemli Faydası25 Mayıs 2021 Salı 14:02
  • Yazın İdeal Kilo İçin 8 Altın Öneri25 Mayıs 2021 Salı 13:03
  • AstraZeneca aşısı 35 yaş ve üzerine uygulanacak25 Mayıs 2021 Salı 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti