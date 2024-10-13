Mağusa'da kaçak güzellik merkezlerine zabıta baskını

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde izinsiz olarak faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve tırnak teknisyenlerine karşı yoğun bir denetim kampanyası başlattı. Son dönemde artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, özellikle ev ortamında izinsiz hizmet veren kişilere yönelik etkin mücadelesini sürdürüyor.

Önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz olarak güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği yapan iki şahıs tespit edilerek toplam 80.872 TL para cezası kesildi. Bu kişilerin, iş yeri açma ve çalıştırma izni bulunmaksızın evlerinin bir odasında faaliyet yürüttükleri belirlenerek, "Açılması izne bağlı olan iş yerinin izinsiz açılması" suçundan cezalandırıldıkları açıklandı.

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde izinsiz güzellik uzmanlığı yapan şahıslara yönelik denetimler bir süredir devam ediyor. Son denetimlerin ardından yetkililer, izinsiz faaliyetlerin halk sağlığını tehdit ettiği ve hijyen kurallarına aykırı olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde rutin denetimlerini sürdürürken, vergi yükümlülüklerini yerine getirip kurallara uyan esnafın desteklenmesi ve halkın huzurunun sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.