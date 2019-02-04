Mağusa'da kadına şiddet! Dışarı çıkmak isteyen eşini darp etti!

Gazimağusa’da evden dışarı çıkmak isteyen eşini darp edip, öldürmekle tehdit eden zanlı M.A, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

3 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen olayda Gazimağusa sakini M.A., evden dışarı çıkmak isteyen eşi ile tartıştı. Eşinin yüzüne ve vücuduna eliyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlı, “Eğer bir gün hapse girersem; seni toprağa gömeceğim ve ben de hapse gireceğim” diyerek ölümle tehditi de savurdu.

Eşinin şikayeti üzerine zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yargılanıncaya kadar zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasını, 3000 TL nakdi teminat ve KKTC vatandaşı bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi. MHA