  • BIST 102.255
  • Altın 220,197
  • Dolar 5,2144
  • Euro 5,9640
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Mağusa'da kadına şiddet! Dışarı çıkmak isteyen eşini darp etti!

» »
Gazimağusa’da evden dışarı çıkmak isteyen eşini darp edip, öldürmekle tehdit eden zanlı M.A, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mağusa'da kadına şiddet! Dışarı çıkmak isteyen eşini darp etti!

Gazimağusa’da evden dışarı çıkmak isteyen eşini darp edip, öldürmekle tehdit eden zanlı M.A, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

3 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen olayda Gazimağusa sakini M.A., evden dışarı çıkmak isteyen eşi ile tartıştı. Eşinin yüzüne ve vücuduna eliyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlı, “Eğer bir gün hapse girersem; seni toprağa gömeceğim ve ben de hapse gireceğim” diyerek ölümle tehditi de savurdu.

Eşinin şikayeti üzerine zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yargılanıncaya kadar zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasını, 3000 TL nakdi teminat ve KKTC vatandaşı bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi. MHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Diskoda kavga! 11 kişi tutuklandı27 Ocak 2019 Pazar 19:10
  • O direk yol ortasından kaldırıldı!25 Ocak 2019 Cuma 16:14
  • Hastalara yetişemiyoruz! (video)24 Ocak 2019 Perşembe 17:55
  • Mağusa'da korkutan zincirleme kaza! (foto)24 Ocak 2019 Perşembe 17:47
  • Ani ölüm: Cansız bedeni mutfakta bulundu24 Ocak 2019 Perşembe 14:41
  • Mağusa'da 13 yaşında kıza cinsel istismar yapan şahısa mahkumiyet23 Ocak 2019 Çarşamba 22:03
  • "Annem ihmal yüzünden öldü"23 Ocak 2019 Çarşamba 10:23
  • Göksel Dana hayatını kaybetti22 Ocak 2019 Salı 09:50
  • Ülkesine geri dönmek için yardım istedi, tutuklandı!20 Ocak 2019 Pazar 18:36
  • Aniden şerit değiştirdi kazaya neden oldu!20 Ocak 2019 Pazar 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti