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Mağusa'da katle teşebbüs

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Mağusa'da katle teşebbüs
Mağusa'da katle teşebbüs

 

07.11.2020 tarihinde saat 22:15 sıralarında, Gazimağusa’da, Kurtalan sokak üzerinde K.H.N.(E-29 ) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan bıçak ile Manh Dung TRUONG’un göğüs kısmına sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaralamıştır.

Manh Dung TRUONG Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek  Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. K.H.N.(E-29 ) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir. 

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