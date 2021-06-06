Mağusa'da kavgada 3 tutuklama, 2 kişi ise aranıyor!

05.06.2021 tarihinde, saat 22:40 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence yeri içerisinde M.C.(E-26), S.C.(E-33), D.İ.(E-33) bir taraf, H.B.(E-27), D.K.(E-28) ve A.D.(E-25) ise diğer taraf olmak üzere alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada birbirlerinin üzerlerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle kavga etmişlerdir.

Bahse konu şahıslar kavga esnasında konu işyerine ait birçok içki şişesi tabak, bardak, nargile şişesi, vitrin camlarını ve muhtelif eşyaları kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğratmışlardır. M.C, S.C, D.İ. ve H.B. tutuklanmış olup, D.K.ve A.D. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

NE OLDU?

Mağusa'da olaylı gece! Kavga çıktı! Masa sandalye havada uçtu!