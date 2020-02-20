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Mağusa'da kayıp şahıs

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Mağusa'da kayıp şahıs
Mağusa'da kayıp şahıs

KAYIP ŞAHIS                                                                 

17.02.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Murat TOPALOĞULLARI (E-32) kullanımında bulunan araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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