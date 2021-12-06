Mağusa'da kayıp şahıs aranıyor

KAYIP ŞAHIS
05.12.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Mahabub ALAM(E-32) Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde kalmakta olduğu lojmandan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir
KAYIP ŞAHIS
05.12.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Mahabub ALAM(E-32) Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde kalmakta olduğu lojmandan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir
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