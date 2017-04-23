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Mağusa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti...

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Mağusa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti...
Sürücü, Anıt Çemberi’ne doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada çembere geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarpıp takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah, saat 05:00 sıralarında, Gazimagusa’da, Emrah Bektaş (E-30), yönetimindeki EM 274 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Anıt Çemberi’ne doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada çembere geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarpıp takla attı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ağır yaralanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 06.20 de yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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