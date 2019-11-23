Mağusa'da kaza.. 3 YARALI VAR! İşte yararlıların isimleri...

Gazimağusa'da bugün saat 19.15 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Gazimağusa'da bugün saat 19.15 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde (DAÜ- Salamis çıkış kapısı önlerinde) Korhan Hasan ONDAL (E-19) yönetimindeki EG 690 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunu muhafaza etmeyip karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fattah FATEMIZADE (E-33) yönetimindeki LZ 023 plakalı aracın sol ön kısmına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilerek yine karşı istikametten gelmekte olan Mehmet ALKAN(E-34) yönetimindeki KV 595 plakalı araca çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her üç araç sürücüsünün tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.