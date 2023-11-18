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Mağusa'da kaza: Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

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Gazimağusa’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
Mağusa'da kaza: Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

18.11.2023 tarihinde, saat 07.45 raddelerinde, Gazimağusa’da  Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıt Çemberine giriş yapıp doğu istikametinde seyreden Ayhan TANBUROĞLU (E-56,) yönetiminde bulundurduğu HD 054 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan, Dilfuzakhon SATTAROVA (K-45)’ya  çarpmıştır. Kazada yaralanan yaya Dilfuzakhon SATTAROVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalardan dolayı müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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